Eğlenirken kendinden geçen Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı - Haberler

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Eğlenirken kendinden geçen Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yoğun bir iş temposu bulunan Serenay Sarıkaya, arkadaşlarıyla Alice Müzikali setinde eğlendiği esnada kalça dansı yaptı. Sarıkaya'nın dans ettiği anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Uzun süredir Alice Müzikali'nde olan ve aynı zamanda Şahmeran adlı dizide rol alan Serenay Sarıkaya, aralarında ünlü isimlerin de olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlendi.

KALÇA DANSI YAPTI

Sadece göğüslerini kapattığı siyah uzun kollu bluzu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ardından arkadaşlarıyla sette dans etti. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun kalça dansı yaptığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Eğlenirken kendinden geçen Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ESKİ SEVGİLİSİ SERENAY'I YAKIN MARKAJA ALDI

Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla tanınan Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın peşine düştü. Mısırlı iş insanı, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı bir fotoğrafına"Harika parça" yorumunu yapmıştı.

Eğlenirken kendinden geçen Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Serenay Sarıkaya, Magazin, Haberler

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