Efsanevi bir akşam! Emel Sayın ve Murat Boz aynı sahnede buluşuyor

Efsanevi bir akşam! Emel Sayın ve Murat Boz aynı sahnede buluşuyor
Türk müziğinin yaşayan efsanesi Emel Sayın ile pop müziğin yıldız ismi Murat Boz, 31 Ekim Cuma akşamı Günay İstanbul sahnesinde bir araya geliyor.

İstanbul'da müzikseverleri unutulmaz bir akşam bekliyor.

31 Ekim Cuma akşamı Günay İstanbul sahnesindeki özel gecede konuklar, Emel Sayın'ın kadife sesiyle geçmişe nostaljik bir yolculuğa çıkarken, Murat Boz'un enerjik performansıyla modern ritimlerin keyfini sürecek. Büyük buluşma, unutulmaz bir müzik şöleni vadediyor.

Müzik tutkunlarının büyük ilgi göstermesi beklenen gece için rezervasyonlar başladı.

