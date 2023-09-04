Efsane Filminin Çekimleri İçin Serdar Gökhan Çorum'a Gitti

Aytaç Medya tarafından yapılan 'Efsane' filminin çekimleri için Serdar Gökhan, Çorum'a gitti. Usta oyuncu, Çorum halkıyla bol bol sohbet ederek sevenlerinin gönlünü kazandı.

Yapımını Aytaç Medya'nın yapımcılığını Aytaç Ağdağ'ın üstlendiği senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir imzalı "Efsane" filminin Sürpriz ismi Serdar Gökhan, çekimler için Çorum'a gitti.

Çorum halkının gönlünü bir kez daha fetheden usta oyuncu, havaalanından çekimlerin yapıldığı Çorum Kargı'ya gidene kadar onlarca kez yolu kesildi.

Sevenleriyle bol bol sohbet eden usta oyuncu, fotoğraf çektirmek isteyen Çorum halkını geri çevirmeyerek bir kez daha gönülleri kazandı.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filminin çekimleri hız kesmeden devam ediyor.