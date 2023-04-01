Edip Akbayram… 'SİYASETÇİ' ONUR AKIN'A BÜYÜK DESTEK

Aday olduğu günden itibaren bir çok kesimden olumlu olarak destek alan sanatçı Onur Akın'a bir destekte usta sanatçı Edip Akbayram'dan geldi. Akbayram, CHP'den milletvekili aday adayı olan sanatçı dostu için bir videolu mesaj yayınladı. Usta sanatçı Akbayram yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi. " Sevgili Onur müzikte başarılı olduğun kadar yeni bir dönem siyaset alanında çok başarılı olacağına inanıyorum. Toplumun sorunlarını dile getireceğine çok eminim. Yolun açık olsun " diye konuştu.

Müyorbir Yönetim Kurulu'da biraraya gelerek Onur Akın için hep birlikte Aşık Serdari'nin "Nesini Söyleyim Canım Efendim" adlı türküsünü seslendirdiler…

Mustafa Barış Durak'a özel açıklamalarda bulunan Onur Akın " Benim halk kahramanım, yorumcu olarak idolüm, ülkemin eğilmeyen, bükülmeyen, dimdik yaşamış koca çınarı,13 yıldır Müyorbir yönetim kurulunda yanyana durup telif hakları mücadelesi verdiğimiz değerli ağabeyim Edip Akbayram'a sonsuz teşekkürlerimle" dedi.