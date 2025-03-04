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Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler

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75 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Edip Akbayram'ın Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninde izdiham yaşandı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde bazı vatandaşların selfie çekme yarışına girmesi dikkat çekti.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram bugün son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM

Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi ve törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde izdiham yaşandı.

SELFİE ÇEKME YARIŞINA GİRDİLER

Yaşanan izdihamın sırasında bazı vatandaşların selfie çekme yarışına girdiği görüldü. Hem cenazenin fotoğrafını hem de cenaze ile fotoğraf çekmeye çalışanların o anları "Büyük saygısızlık" olarak yorumlandı.

Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıenginkaya7:

Bilindik manzara degilmi ? Ayran budalasi bir Ahali, Bir meşhur görünce uzayli görmüş gibi tepki veriyor

Yorum Beğen45
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Niye skandal olsun kardeşim duydukları sevginin bir tezahürü ve hatıra olarak saklama isteği. Bence anlamsız ama skandal da değil

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Haber YorumlarıSuat Görgülü:

selfi ışıkçılar çok severler

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Televolecileri Paparazicileri özledik Enazinda Saygisizca Cenazelere Yaklasmiyordular

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

yeminle ben anlamıyorum bu cenazede selfie olayını ne saçma insanlarla aynı dünyayı paylaşıyoruz Milletin acısı var be biraz empati yahu hiç mi ünlü görmediniz siz bide nasıl hissediyosunuz diye soran gazeteciler yokmu ailenin canı gitmiş nasıl hisedebilirler acaba

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Seni seven öldü, haberin var mı....

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Haber YorumlarıHÜSEYİN KARA:

ibb zabıtalarını daha neler olarak göreceğiz

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