Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler
75 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Edip Akbayram'ın Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninde izdiham yaşandı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde bazı vatandaşların selfie çekme yarışına girmesi dikkat çekti.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram bugün son yolculuğuna uğurlandı.
CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM
Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi ve törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde izdiham yaşandı.
SELFİE ÇEKME YARIŞINA GİRDİLER
Yaşanan izdihamın sırasında bazı vatandaşların selfie çekme yarışına girdiği görüldü. Hem cenazenin fotoğrafını hem de cenaze ile fotoğraf çekmeye çalışanların o anları "Büyük saygısızlık" olarak yorumlandı.