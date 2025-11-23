Haberler

Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler
Güncelleme:
Ünlü komedyen Eddie Murphy, kariyerinde reddettiği ve büyük gişe başarısı elde eden üç film için pişmanlık duyduğunu açıkladı. Murphy, Hayalet Avcıları, Bitirim İkili ve Masum Sanık Roger Rabbit filmlerinde rol almamış olmasının kendisi için büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Ancak Murphy, bu filmleri reddetmesine rağmen kariyerine devam ederek Sosyete Polisi, Çılgın Profesör, Dr. Dolittle ve Shrek gibi unutulmaz karakterlere hayat verdi.

  • Eddie Murphy, Hayalet Avcıları, Bitirim İkili ve Masum Sanık Roger Rabbit filmlerini reddettiğini ve pişmanlık duyduğunu belirtti.
  • Hayalet Avcıları filmi 243 milyon doların üzerinde, Masum Sanık Roger Rabbit ise 156 milyon doların üzerinde gişe hasılatı elde etti.
  • Eddie Murphy, Shrek 5 filminde Eşek rolünü yeniden canlandıracak.

Efsanevi komedyen Eddie Murphy, kariyerinde reddettiği ve büyük gişe başarısı elde eden üç film için pişmanlık duyduğunu itiraf etti. Murphy, Hayalet Avcıları, Bitirim İkili ve Masum Sanık Roger Rabbit filmlerinde rol almamış olmasının kendisi için büyük bir kayıp olduğunu söyledi ve "Keşke kabul etseydim" dedi.

64 yaşındaki ünlü oyuncu Eddie Murphy, film kariyerinde reddettiği ve 'keşke kabul etseydim dediği' filmleri açıkladı. Murphy, Associated Press'e verdiği röportajda, özellikle gişe başarısı yüksek üç filmde yer almamış olmasından pişmanlık duyduğunu söyledi.

GİŞEDE REKOR KIRAN FİLMLERİ REDDETMİŞ

Murphy, "Evet, birkaç film var. Hayalet Avcıları, Bitirim İkili ve Masum Sanık Roger Rabbit... Bunları yapmalıydım ama yapmadım. Keşke yapsaydım," dedi. Ünlü komedyen pişmanlığının nedeni olarak ise bu filmlerin büyük gişe hasılatları elde etmesini gösterdi.

İlk Hayalet Avcıları 1984'te vizyona girmiş ve 243 milyon doların üzerinde gişe yapmıştı. Masum Sanık Roger Rabbit ise 156 milyon doların üzerinde hasılat elde etmişti. Murphy, bu filmleri reddetmesine rağmen kariyerine devam ederek Sosyete Polisi, Çılgın Profesör, Dr. Dolittle ve Shrek gibi unutulmaz karakterlere hayat verdi.

EŞEK ROLÜNÜ CANLANDIRCAK

Murphy ayrıca, Netflix'in yeni belgeseli Being Eddie ile komedyenlik kariyerine dair kişisel yolculuğunu ve gençlik yıllarını anlatıyor.

Ünlü oyuncu, pişmanlık duyduğu projelerden uzak kalsa da, kariyerinde önemli başarılara imza atmayı sürdürdü ve yakın zamanda vizyona girecek "Shrek 5" filminde Eşek rolünü yeniden canlandıracak.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
