Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor

Güldür Güldür Show'dan ayrıldıktan sonra Güzel Günler dizisinde rol alan Ecem Erkek, projenin final yapmasıyla eski işine geri döndü. Erkek'in ardından bir müjde de Onur Buldu'dan geldi.

"BİR KİŞİLİK YER AÇSAK"

12 yıldır ekranlarda olan Güldür Güldür Show'da bir dönem yaprak dökümü yaşanmış ve sevilen oyuncular peş peşe kadrodan ayrılmıştı. Bir süre başka projelerde yer alan Ecem Erkek ve Bilal rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran Onur Buldu, Güldür Güldür Show'a geri döndü. Onur Buldu sosyal medyada Güldür Güldür ekibinin paylaşımına "Canım şöyle bir kişilik yer açsak be" diyerek güzel haberi verdi. Erkek de yoruma "E bir kişilik yer de ben isterim" yanıtını verdi.