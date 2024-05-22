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Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor

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Ecem Erkek'in Güldür Güldür Show'a geri dönmesinin ardından Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu da ekibe dönüyor.

Güldür Güldür Show'dan ayrıldıktan sonra Güzel Günler dizisinde rol alan Ecem Erkek, projenin final yapmasıyla eski işine geri döndü. Erkek'in ardından bir müjde de Onur Buldu'dan geldi.

"BİR KİŞİLİK YER AÇSAK"

12 yıldır ekranlarda olan Güldür Güldür Show'da bir dönem yaprak dökümü yaşanmış ve sevilen oyuncular peş peşe kadrodan ayrılmıştı. Bir süre başka projelerde yer alan Ecem Erkek ve Bilal rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran Onur Buldu, Güldür Güldür Show'a geri döndü. Onur Buldu sosyal medyada Güldür Güldür ekibinin paylaşımına "Canım şöyle bir kişilik yer açsak be" diyerek güzel haberi verdi. Erkek de yoruma "E bir kişilik yer de ben isterim" yanıtını verdi.

Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri döndü

Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri döndü

Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri döndü

Ecem Altan
Ecem Altan
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Güldür Güldür Show Güzel Günler Onur Buldu Ecem Erkek Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

nihat göçmez:

özlemiştik ikisinide onlar gidince pek seyretmiyordum.

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Yakup Vural:

Uzun zaman sonra güzel bir haber aldık.

6
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Cengiz Aktaş:

Tutmadı tabi sinema ve daha başka projeler. Tekrar döndünüz var olduğunuz yere. Gitmeniz hata idi bence. Ama dönüyor olmanız hata mı işte bunu zaman gösterecek her zamanki gibi. :)))

4
1
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