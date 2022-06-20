Ecem Erkek: Cerebral Palsy&#039;li Çocuklarımız İçin Hem İyiliği Hem Mutluluğu Paylaşalım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ecem Erkek: Cerebral Palsy'li Çocuklarımız İçin Hem İyiliği Hem Mutluluğu Paylaşalım

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Ecem Erkek: Cerebral Palsy'li Çocuklarımız İçin Hem İyiliği Hem Mutluluğu Paylaşalım

'Güldür Güldür Show'daki Naime rolüyle tanınan ünlü oyuncu Ecem Erkek, 24 Haziran'daki doğum gününü anlamlı bir kampanyayla kutluyor. Ünlü oyuncu, doğum günü vesilesiyle Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlattı.

Kampanyayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Ecem Erkek "Bu yıl doğum günü pastamı üflerken dileğim, çocukların umut dolu gülüşleri olacak. ve bu dileğimin gerçekleşmesi için Cerebral Palsy'li çocuklara destek olarak hem doğum günümü kutlayalım, hem de iyiliği ve mutluluğu paylaşalım istedim. Bu yüzden doğum günümü, 50. yılını kutlayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile paylaşıyorum. Hadi, hep birlikte engelleri kaldıralım ve desteklerimizle büyük bir değişim başlatalım. Doğum günü bağış linkimi bio'mda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Destekleriniz #alkışıhakeder. 24 Haziran'a kadar neler yapılır neler" dedi.

Snob Magazin / Magazin

Ecem Erkek Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title