Ece Seçkin: Serbest kalan şahıs aynı dakika içinde tekrar küfür yazdı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıllardır kendisini ve yakın çevresini taciz eden takıntılı hayranı A.U.S.'nin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Seçkin, şizofreni hastası olduğunu söylediği şahsın son olarak eşi Çağrı Terlemez'i ölümle tehdit ettiğini açıklamış, şahsın defalarca uzaklaştırma kararına rağmen İstanbul'a gelerek kendilerini takip ettiğini duyurmuştu.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST KALDI

Çiftin şikâyeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan A.U.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, "tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından tutuklama talep etse de nöbetçi sulh ceza hâkimliği şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Karara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz ederek, A.U.S.'nin serbest kalmasının hem Seçkin ve ailesi, hem de toplum için risk taşıdığını belirtti. Dosya, yeniden değerlendirilmek üzere üst mahkemeye sevk edildi.

"ÜST MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ"

Yaşananların ardından Ece Seçkin sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı, "Kolluğun ve sayın savcının her türlü desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakılan şahıs aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya bir üst mahkemeye sevk edildi."