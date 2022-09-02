Ece Erken... SAVCILIĞA BAŞVURDU, ŞİKAYETÇİ OLDU!

Silahlı saldırı sonucunda avukat eşini kaybeden Ece Erken, miras konusunda kendisini ima eden eski eş Benan Kocadereli'ye dava açtı.

Ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, acısı dinmeden tehditler almaya başlamıştı.

İddiaya göre eşinin ağabeyinden tehdit mesajları alan Erken de, "Kardeşinin mallarına çökmüşsün." yanıtını vermişti.

Ece Erken'in bu cevabına ise Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den bir iddia geldi.

"Mal kaçıran başka biri"

Kocadereli, bir magazin programına gönderdiği mesajda, "Yok öyle bir şey, her şey bilgim dahilinde.

Mal kaçırma değil onun adı. Her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" cümlelerini kullanmıştı.

"Mal kaçıran başka birisi" iddiasının hedefinde olan Ece Erken de bu cümlelere karşılık olarak avukatlarıyla iletişime geçti.

Eski eşten şikayetçi oldu

Benan Kocadereli'den şikayetçi olan Erken, dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde ise şu ifadeler aktarıldı;

"Müvekkilimiz Ece Erken'i ima etmiştir"

"Benan Kocadereli, müvekkilimizin müteveffa eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi olmakla birlikte Naz ve Eda'nın annesidir.

Şüpheli, program yorumcusuna 'Asıl mal kaçıran başka birisi' şeklinde mesaj atmış ve haber yorumcuları da müvekkilimiz Ece Erken'i ima etmiştir.

Müvekkilimiz bundan aylar önce müteveffa eşinin mirasını reddettiğini bildirmiş ve sadece eşinin katillerinin peşinde olacağını bildirmiştir.

Şüpheli, bir magazin programı aracılığıyla yaptığı açıklamalarla, sanki müvekkilimiz reddi miras yaptığı eşinin hayat sigortasından elde ettiği paraya talip olduğu yönünde kanaat oluşturmaya çalışmakta, müvekkilimizin kamuoyu önünde küçük düşmesi için çaba göstermektedir.

"Şeref ve saygınlığı rencide etmeye yöneliktir"

Yapılan hareket, daha önce reddi miras yaptığını açıklayan ve eşinin terekesine ilişkin herhangi bir talebinin bulunmadığını açıklayan müvekkilimizin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmeye yöneliktir."