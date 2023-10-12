Ebru Yaşar, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde Pınar Kerimoğlu imzalı üç ayrı kıyafet tercih etti. Konsere 25 günde 120 metre piliseli kumaştan hazırlanan yeşil kıyafetiyle çıkan sanatçı, ikinci yarıya ise dört bin savaroski avize taşı ile özel olarak dikilen 35 kilo çok konuşulan kıyafetiyle başladı. Son olarak ise siyah kostüm ile tamamladı.

Ebru Yaşar, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesinde Üç Farklı Kıyafet Tercih Etti

Ebru Yaşar, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde Pınar Kerimoğlu imzalı üç ayrı kıyafet tercih etti.

Konsere 25 günde 120 metre piliseli kumaştan hazırlanan yeşil kıyafetiyle çıkan sanatçı, ikinci yarıya ise dört bin savaroski avize taşı ile özel olarak dikilen 35 kilo çok konuşulan kıyafetiyle başladı.

Son olarak ise siyah kostüm ile tamamladı.

"BÜYÜK SAHNELERE BÜYÜK ELBİSELER YAKIŞIR"

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, "Büyük sahnelere böyle büyük elbiseler yapmak yakışır. Çok fazla gelebilir ama böyle elbiseleri senede kaç kere giyiyoruz ki?

Bir elbisem daha olacak 40 kilo taş taşıyacağım. Allah kuvvet versin" diyerek güldü.

"HİSSETMEDİĞİM HİÇBİR ŞARKIYI SÖYLEMİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği 'Kehribar' adlı şarkısını yayınlayan Ebru Yaşar, "İki gün içinde karar verip, beş gün içinde yaptığımız bir şarkı.

Bu akşam ilk kez canlı canlı okuyacağız. Hissetmediğim hiçbir şarkıyı söylemiyorum. Yaptığım her işin de arkasındayım" diyerek ilk kez Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde yeni şarkısını seslendirdi.