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Ebru Yaşar, Çanakkale konserinde seyirci rekorunu kırarak Adele ve Taylor Swift'i solladı

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Ebru Yaşar, Çanakkale'de verdiği konserle 122 bin hayranıyla bir araya gelerek dünyaca ünlü yıldız Adele ve Taylor Swift'in seyirci rekorunu kırdı.

Trabzon'da 100 bin, Erzurum'da ise 120 bin seyirciyle ulaşarak rekora imza atan Ebru Yaşar, Çanakkale konserinde dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.

ADELE VE TAYLA SWİFT'İ GEÇTİ

Yeni albümü "Yine Yanıyor" ile müzik listesinde üst sıralara yükselen Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserlerinde peş peşe 3 kez rekora ulaştı. Adele'in 98 bin, Taylor Swift'in de 69 binlik seyirci rekorunu kıran Ebru Yaşar,Çanakkale Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde 122 bin seyirciye konser verdi. İlgiden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu güzel etkinlikte sizlerle olmaktan o kadar mutlu ve gururluyum ki, iyi ki varsınız. Sağ olun. Çanakkale çok gururlu memleket. Onca şehitlerimiz, vatan uğruna dökülmüş kanlar… Havasıyla suyuyla toprağıyla, verilen şehitleriyle… Ne şanlısınız burada olmaktan, ben de çok şanslıyım bu akşam sizlerle olmaktan" ifadelerini kullandı.

Ebru Yaşar, şarkıcı Siyam ile yaptığı Yoksun düeti ile YouTube dünya listesinde Cardi B ve Miley Cyrus gibi isimleri geride bırakmıştı.

Ebru Yaşar, Çanakkale konserinde seyirci rekorunu kırarak Adele ve Taylor Swift solladı

Ebru Yaşar, Çanakkale konserinde seyirci rekorunu kırarak Adele ve Taylor Swift solladı

Ebru Yaşar, Çanakkale konserinde seyirci rekorunu kırarak Adele ve Taylor Swift solladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kültür Sanat Taylor Swift Ebru Yaşar Çanakkale Magazin Dünya Swift Adele Müzik

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