Ebru Şancı'nın kocasından bile sakladığı çocukluk travması: Babamın içine şeytan kaçardı

Çocuklarının doğum gününde çok masraf yaptığı için eleştirilen Ebru Şancı, "Bunun hiç kimseye söylemediğim bir sebebi var aslında, doğum günleri bende bir travma. Sebebini Alpaslan bile bilmez" diyerek çocukluğunda unutamadığı anısını anlattı.

Bir dönem sansasyonel isimlerle yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra sakin bir hayatı seçti. Şimdilerde kendini çocuklarına adayan Şancı, konuk olduğu 2. Sayfa programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Kısa süre önce çocukları için büyük bir doğum günü organizasyonu yapan Alpaslan Öztürk ve Ebru Şancı çifti, "Neden bu kadar masraf yapıyorsunuz?" denilerek sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Konuk olduğu programda konuyla ilgili eleştirilere yanıt veren Şancı, çocukluğunda yaşadığı travmayı anlattı.

"BABAMIN İÇİNE ŞEYTAN KAÇARDI"

"Bunun hiç kimseye söylemediğim bir sebebi var aslında, doğum günleri bende bir travma. Sebebini Alpaslan bile bilmez" diyen Şancı, "Bizim kardeşimle çocukluğumuzda hiçbir doğum günümüz mutlu bitmezdi. Rahmetli babam, Allah rahmet eylesin tabi ki ama anneme hep bir zulmü vardı. Bize hiçbir zaman bir fiske vurmuşluğu yoktu ama özel günlerimizde nedense babamın içine şeytan kaçardı" ifadelerini kullandı.

"BİZ O PASTALARI ÇÖPTEN YERDİK"

Açıklamasının devamında babasının annesine şiddet uyguladığını ifade eden Şancı, "Annemle birbirlerine girerlerdi, evdekiler giderdi, annemi döverdi. Pastalar çöpe atılırdı, biz o pastaları çöpten yerdik. Yani o yüzden doğum günleri bende travma. Ve gücüm yettiği sürece de çocuklarıma yapacağım. Mesela çocukluğumuzdan hiçbir tane doğum günü fotoğrafımız yok" şeklinde konuştu.