Duygu Özaslan, yasaklı madde operasyonun ardından suskunluğunu bozdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamasıyla kamuoyunca tanınan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim yer aldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na çağrılan isimlerden kan, idrar ve saç örnekleri alındı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tüm isimler serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ifade veren isimlerden biri olan influencer Duygu Özaslan, evine döndükten kısa süre sonra sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Özaslan paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Bugün kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü, şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim."