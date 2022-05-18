Duygu Aycan ve Rıza Pera&#039;dan Dön Önüne - Haberler

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Duygu Aycan ve Rıza Pera'dan Dön Önüne

Snob Magazin - Magazin
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Duygu Aycan ve Rıza Pera'dan Dön Önüne

Sosyal medya fenomeni Duygu Aycan ile müzisyen Rıza Pera, Dön Önüne adlı rap şarkısında düet yaptılar...

Tiktoker ve Youtuber Duygu Aycan ile bir dönem sosyal medya fenomeni olan ardından kendini müziğe veren Rıza Pera, Dön Önüne adlı rap şarkısında düet yaptılar. Noah Entertainment imzasıyla tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başlayan Dön Önüne şarkısının klibini Alişan Günay yönetti.

"Özentilere önünüze dönün dedik"

Şarkının sözlerine de imzasını atan Rıza Pera, şarkının sözleri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu:

"Şarkıda işini iyi yapanlara sebepsizce boş bir şekilde laf atan insanlara sataştık. Oldukları gibi davranmayan özentilere dönün özünüze dedik ve iki en yakın arkadaş olarak da bu şarkının milyonlara ulaşacağından eminiz ve iddalıyız..."

Snob Magazin / Magazin

Youtuber, Alişan, Medya, Magazin, Haberler

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