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Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı

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Haberler.com'un stüdyosuna konuk olan dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip model Anastasia Pokreshchuk, bu zamana kadar göğüs, kalça, liposakşın, six pack ve bişektomi operasyonları yaptırdığını söyledi.

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan model Anastasia Pokreshchuk, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Son olarak kalça operasyonu yaptırdığı için oturamayan model, bu zamana kadar yaptırdığı tüm işlemleri de tek tek sıraladı.

"TÜRKİYEDE'Kİ HASTANE HİZMETLERİ ÇOK İYİ VE ÇOK UYGUN"

4 sene önce ameliyat olmaya başladığını söyleyen Anastasia, elmacık kemiklerine olan ilgisiyle ilgili "Sadece sevdiğim için ameliyat oluyorum. Benim için ameliyatlarla ilgili acı veren bir durum yok. Böyle şeylerde çok sakin oluyorum. Ameliyattaki uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra hemen dans edip zıplıyorum. Benim için problem değil. Türkiye'de ameliyat oluyorum çünkü buradaki hastane hizmetlerinin seviyesi çok yüksek ve çok güzel yapıyorlar. Tüm bunların yanı sıra fiyatlar da çok uygun" dedi.

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı

"İHTİYAÇ DUYARSAM AMELİYAT OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bu zamana kadar yaptırdığı tüm işlemleri sıralayan model, "Göğüs, kalça ameliyatı, liposakşın, six pack ve bişektomi yaptırdım. Bundan sonra da istersen ameliyat olacağım. Yaşlanmaya başladım. 35 yaşındayım ve çok genç değilim. Genç olmak için de gerdirmeye başlayacağım. Hemen ameliyat olmam lazım gibi bir durumum yok. Sebeplerim olduğunda ameliyat oluyorum. Göğüslerim çok küçüktü ve birkaç ameliyat gerekti. Kalça estetiği için de aynı durum var. 2 sefer kalça operasyonu geçirdim çünkü tam şu anki boyutta olmasını istiyordum. İlk ameliyattan sonra 12 kilo verdiğim için ikinci ameliyatımı oldum. Cildim sarktığı için lifting yapılması gerekiyordu. Son olarak kalça ameliyatı oldum bir süre oturamayacağım. 1 ay boyunca da pansuman olacak ama sonuç çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

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Yorumlar (1)

Alaa C:

Allah insanın aklını almasın

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