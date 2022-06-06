Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, küvetteki pozlarını paylaştı - Haberler

Yıllar sonra ilişkilerine bir şans daha vererek aşk yaşamaya başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, nisan ayında oyuncu Ben Affleck ile nişanlandı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAPIYOR

Instagram'da 211 milyon takipçisi bulunan Jennifer Lopez, küvette çekilen çıplak fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcının "Mutluluk uzun bir köpük banyosu almaktır. Kısa bir telefon çağrısı alsan bile" notuyla yaptığı paylaşım 454 binden fazla beğeni aldı.

50 MİLYON DOLARA EV ALDI

Paylaşımlarının yanı sıra lüks hayatıyla da sık sık gündeme gelen Lopez'in Los Angeles'ta 50 milyon dolar değerinde bir ev aldığı iddia edilmişti. Şarkıcının beş araçlık bir konvoyla girdiği evinde tiyatro ve çok sayıda yatak odası bulunduğu söyleniyor.