Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, küvetteki pozlarını paylaştı - Haberler

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, küvetteki pozlarını paylaştı
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Erkek arkadaşı Ben Affleck ile evlilik hazırlığı yapan 52 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından küvetteki çıplak hallerini paylaştı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun paylaşımı yarım milyona yakın beğeni topladı.
Yıllar sonra ilişkilerine bir şans daha vererek aşk yaşamaya başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, nisan ayında oyuncu Ben Affleck ile nişanlandı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAPIYOR
Instagram'da 211 milyon takipçisi bulunan Jennifer Lopez, küvette çekilen çıplak fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcının "Mutluluk uzun bir köpük banyosu almaktır. Kısa bir telefon çağrısı alsan bile" notuyla yaptığı paylaşım 454 binden fazla beğeni aldı.
50 MİLYON DOLARA EV ALDI
Paylaşımlarının yanı sıra lüks hayatıyla da sık sık gündeme gelen Lopez'in Los Angeles'ta 50 milyon dolar değerinde bir ev aldığı iddia edilmişti. Şarkıcının beş araçlık bir konvoyla girdiği evinde tiyatro ve çok sayıda yatak odası bulunduğu söyleniyor.