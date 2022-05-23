Düğün Yapan Demet Evgar'a Şok Suçlama!

Demet Evgar ve Levent Babataş'ın düğün töreni bitti ama yankılar sürüyor.

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini Mart ayında aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü.

KOMŞULARI İSYAN ETTİ

Çiftin düğünü önceki gün Emirgan'daki evlerinin bahçesinde gerçekleşti. Ancak Emirgan sakinkeri hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız oldu.

"HAVAİ FİŞEKLER YÜZÜNDEN MARTILAR ÖLDÜ"

Sosyetenin tanınmış simalarından Pelin Doğan, Snob Magazin'e çarpıcı açıklamalar yaptı. Doğan, "Demet Evgar ile Levent Babataş'ın düğün töreninde havaya atılan havai fişekler nedeniyle evin damında yaşayan onlarca martı yavrusu düşüp ölmüş. Sırf bizim bahçede bu sabah 2 tane ölmüş martı yavrusu buldum. Martıların yuva dönemi nisan ve mayıs ayları biliyorsunuz. Demet Evgar'ın bu kadar düşüncesiz olduğunu bilmiyorduk" diyerek şok suçlamalarda bulundu.

Pelin Doğan, martıların yuvasının yer aldığı bir fotoğrafı da paylaşmayı ihmal etmedi.

Evgar'ın bu suçlamalara ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

DEMET EVGAR KİMDİR?

19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, oyunculuğa henüz 17 yaşındayken Manisa'da bulunan ve amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlamıştır. Avlu, Alev Alev, 1 Kadın 1 Erkek, Yahşi Batı, Güneşi Gördüm ve Aile Arasında gibi sevilen yapımlarda rol almıştır.

DEMET EVGAR KİMİNLE EVLİ?

Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Demet Evgar'ın özel hayatı, evlenip evlenmediği ve sevgilisinin kim olduğu da merak ediliyor. Evgar, geçtiğimiz aylarda Levent Babataş ile evlenmiştir. Şu sıralar hamile olan Evgar'ın kızı olacak. Evgar, kızına 'Mavi' adını verecek.

Snob Magazin / Magazin