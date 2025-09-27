Dua Lipa Miami'de beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, "Radical Optimism" turnesi kapsamında Miami'de sahne almadan önce tatil şıklığını yansıtan iddialı bir kombinle görüntülendi. Ünlü şarkıcı, derin dekolteli ve bel kısmına kadar uzanan kesik detaylarıyla öne çıkan beyaz elbisesini, gösterişli aksesuarlarla tamamladı. Uzun sallantılı altın küpeler, iki kalın altın bilezik ve birkaç yüzük, Lipa'nın dikkat çeken stiline eşlik etti.

Instagram hesabından paylaştığı karelerde arkadaşlarıyla akşam yemeği yerken görülen Lipa, tropik atmosfer içinde sade ama çarpıcı bir şıklık sergiledi.

Ünlü modacı Simon Porte Jacquemus ise paylaşımına, "Bu elbise kalp" yorumunu yaparak tasarımın kendi imzasını taşıyor olabileceğine işaret etti.