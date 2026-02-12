Haberler

Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılan Nazan Ünal, dövmeleriyle tartışma yaratmıştı. Eleştirilere yanıt veren Ünal, "Kim ne derse desin, umurumda değil. Bir zalime aşık oldum" dedi.

SHOW TV'de yayımlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında dikkat çeken Nazan Ünal, evlilik vaadiyle kandırıldığını ve yaşadığı olayları anlattı. Ünal, dövmeleri ve eleştiriler hakkında "Kim ne derse desin, umurumda bile değil. Onlar kalbimi görseler beni görecekler. Hep insanın kötü tarafını görüyorlar, kalpleri kötü olduğu için." diye konuştu.

Ayrıca Ünal, 'Ben bir zalime aşık oldum. O zalimin aşkı da beni rabbime getirdi. Üç seneden beri de tesettürlüyüm.' ifadelerini kullandı.

Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

İddiaların odağındaki isim konuştu

Düzce'de ticaretle uğraşan Burhan Kral, bir televizyon programına katılan Nazan Ünal'ın kendisi hakkında ortaya attığı "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "26 yaşındaki bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Kimsenin umurunda değil. Zoruma giden bu" dedi.

Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor

İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor