Doğuş, İhanet Haberlerine Karşı Dava Açtı

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü popçu Doğuş hakkında çıkan ihanet haberlerine dava açtı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan ünlü popçunun avukatı Feyza Altun özel hayata müdahale edildiği gerekçesiyle televizyon kanalına ve şahıslara dava açtıklarını duyurdu.

Söz konusu açıklama;

Didem Yılmaz Arslan ile Asla Vazgeçme isimli programında geçen hafta ısrarla adını geçirdiğiniz müvekkilim Doğuş hakkındaki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu kamuoyuna arz ederiz.

Müvekkilimin Alaattin isimli bir menajeri hiç bir zaman olmamıştır. Ayrıca müvekkilim Doğuş, Mahir Düz isimli şahsı da tanımamaktadır ve hiç bir ilişkileri bulunmamaktadır.

Programınız da yayınlanan, müvekkilim habersizce ve izni olmaksızın çekilmiş görüntülerinin yayınlanması, hem kaydeden hem de yayınlayan açısından TCK 133. ve 134. Maddeleri ile özel hayatın gizliliğini düzenleyen Kişisel verileri koruma kanununa aykırıdır ve suç teşkil etmektedir.

Müvekkilim Doğuş'un evlilik hayatı ise kendisine özel olup sorumlu olduğu tek kişi sevip saydığı ve şuan güzel bir evlilik yürüttüğü çocuklarının annesi olan hanımefendidir.

Hanımefendinin isminin zikredilmesi ve çocuklarının güvenliğini ihlal edecek ve psikolojisini bozacak şekilde yayın yapılması hem müvekkilimin eşinin hem de çocuklarının kişisel haklarına saldırı ve özel hayatlarının gizliliği ihlali niteliğindedir.

Bu nedenle bu yayınların derhal durdurulmasını talep ederiz. Yukarıda açıklanan hususlar sebebiyle tüm yasal işlemleri başlattığımızı, müvekkilin kişisel hakkını zedeleyen her türlü söylem ve iftiraya karşı sonuna kadar gideceğimize kamuoyuna arz ederiz " dedi.

Ne olmuştu

Show TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında gündemi sarsacak bir gelişme yaşanmıştı. Esra Çömelek ismindeki kadın, 9 yıldır Hoşked Hidayetkızı ile evli olan 2 çocuk babası Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını ve dini nikah kıydıklarını söylemişti.