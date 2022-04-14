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Doğumuna günler kalan Başak Dizer, karnı burnunda pozlarını paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bu ayın son günlerinde ilk bebeğini kucağına alacak olan Kıvanç Tatlutuğ'un eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. Dizer'in pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 8,5 aylık hamile olan Başak Dizer, sosyal medya hesabından takipçilerini heyecanlandıran paylaşımlar yaptı.

Doğuma günler kala büyüyen karnıyla kamera karşısına geçen Başak Dizer, farklı kıyafet ve mekanlarda pozlar verdi. Instagram'da 830 binden fazla takipçisi bulunan Dizer, paylaşımına "Seni beklerken" notunu düştü. Dizer'in heyecanını paylaştığı fotoğraflarına Müge Boz, Kıvanç Kasabalı, Meriç Aral, Cansu Tosun ve Nilgün Belgün gibi isimlerden yorum yağdı.

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura'nın setinde aşk yaşamaya başlayan çift, çocuklarına diziden esinlenerek Kurt Efe adını koymaya karar verdi. Oğullarına neden Kurt adını verdikleriyle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ, "Evet, çocuğumuzun adını Kurt koyacağız. Birçok Türk destanında adı geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt, öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik" dedi.

Doğumuna günler kalan Başak Dizer, karnı burnunda pozlarını paylaştı

Doğumuna günler kalan Başak Dizer, karnı burnunda pozlarını paylaştı

Doğumuna günler kalan Başak Dizer, karnı burnunda pozlarını paylaştı

Doğumuna günler kalan Başak Dizer, karnı burnunda pozlarını paylaştı

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Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Hamilelik, Instagram, Magazin, Haberler

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