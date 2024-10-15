Dizi reyting savaşında haftanın lideri belli oldu

Office Türkiye, 7-13 Ekim tarihleri arasında prime time'da izleyiciyle buluşan yerli diziler arasında en yüksek reytingi elde eden yapımları sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği 20+ABC1 reyting listesinin ilk sıraso şöyle

Listenin ilk sırasında, doktorluk mesleğini bırakıp ailesine adanmış bir kadının, karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunda eşinin desteğini alamaması ve yeniden mesleğine dönüş hikayesini konu alan Bahar dizisi, bu hafta Kızılcık Şerbeti'nin tahtını salladı. 9,07 reyting oranına sahip dizi bu hafta en çok izlenen dizi oldu.

Seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alan ve zaman zaman tartışmaların odağında olan dizi Kızıl Goncalar toplumun çoğu kesimi tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2. sezonuyla da yayın hayatına güzel bir giriş yapan dizi haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

Sekiler bir ailenin kızı olan Doğa(Sıla Türkoğlu) ve muhafazakar bir ailenin oğlu olan Fatih'in (Doğukan Güngör) evlilikleriyle başlayan seküler ve muhafakazar aile çatışmasını konu alan dizi, çiftin aileleriyle yaşadığı olaylar döngüsünü konu ediniyor. 3. sezon boyunca her hafta en çok izlenilen yapım bu hafta zirveyi Bahar'a bıraktı.