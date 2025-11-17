Dizi Oyuncusu Ali Öner, Nişanlısıyla Oltu'yu Gezdi

DİZİ oyuncusu ve manken Ali Öner, nişanlısı anaokulu öğretmeni Livanur Aydın'ın memleketi Erzurum'un Oltu ilçesini gezdi. İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen Öner, cağ kebabını sevdiğini söyledi.

Best Model Of Turkey yarışmasında 'En iyi erkek model' seçildikten sonra O Kız, Seni Kalbime Sakladım, Teşkilat, Mahrem, Sahipsizler, Yalı Çapkını gibi dizilerde rol alan Ali Öner, Taşacak Bu Deniz dizisi çekimlerinden fırsat bulunca nişanlısı Livanur Aydın ile Oltu ilçesine geldi. Oltu'nun tarihi ve kültürel alanlarını gezen Öner, özellikle Oltu taşı atölyelerine ilgi gösterdi. İlçe esnafı, oyuncuya Oltu taşı tespih hediye edip, misafirperverliklerini gösterdi. Nişanlısı Livanur ile Oltu Kalesi'ni gezen Öner, tarihi yapıyı 'Eşsiz bir eser' olarak nitelendirdi.

'OLTU'NUN SAMİMİYETİ ÇOK ETKİLEDİ'

Gezisi sırasında açıklamalarda bulunan oyuncu Ali Öner, Oltu'ya hayran kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Trabzon'da 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin çekimlerini sürdürüyoruz. İki günlük bir dinlenme zamanım vardı. Bu fırsatta Erzurum'a, Oltu'ya gelmek istedim. Nişanlımın memleketini görmek istiyordum. İyi ki gelmişim. Çok güzel ve samimi bir ambiyansı var. İnsanları çok içten, misafirperver. Özellikle cağ kebabına bayıldım. Oltu taşı tespihleri çok övülüyordu, ben de almayı düşünüyorum. Oltu Kalesi'nin hala sapasağlam ayakta olması şaşırtıcı ve etkileyici. Güzel bir restorasyonla burada dizi çekimleri bile yapılabilir. Böyle güzel memleketlerin tanıtımına katkı sağlayacak projelerde yer almaktan memnun olurum."

Livanur Aydın ise nişanlısıyla memleketini gezmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Babam Oltulu, ben de uzun süredir gelmiyordum. Ali de merak ediyordu, birlikte gelelim dedik. En çok cağ kebabını merak ediyordu, iki gündür bayılarak yiyor. Tarihi yerleri geziyoruz, oldukça sevdi. Çok güzel vakit geçiriyoruz" dedi.