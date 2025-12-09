Haberler

Disiplin, maddi zorluk ve aşk! Ivana Sert ilk defa itiraf etti: Babamın katı kuralları...
Haberler.com YouTube kanalının bu bölümüne konuk olan sunucu ve stil danışmanı İvana Sert, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zor dönemler geçirdiğini dile getiren Sert, babasının çok disiplinli biri olduğunu belirtti ve maddi olarak yaşadığı zorlukları da tek tek anlattı. Ünlü isim, ayrıca ilk eşi Yurdal Sert ile ilgili de konuşarak, babasında eksik gördüğü yönleri eşiyle tamamladığını ifade etti.

'İşte Stilim Benim' programıyla hafızalarda yer edinen sunucu ve stil danışmanı İvana Sert, Haberler.com YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programa konuk oldu.

Sert, Türkiye'ye geliş hikâyesi, babası ve ilk eşi Yurdal Sert ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babasının çok disiplinli bir yapıya sahip olduğunu belirten ünlü isim, maddi olarak yaşadığı zorlukları da samimi bir şekilde paylaştı.

İvana Sert, ayrıca babasında eksik gördüğü bazı özellikleri ilk eşiyle ilişkisi sayesinde tamamladığını ifade etti. Babası hakkında açıklama yapan Sert, şunları ifade etti:

"Ya ben asker çocuğuyum. Hep disiplin içinde büyüdüm. O dönemde bu disipline çok sıcak bakmıyordum, tabii ergen ve genç kız olarak. Ama şimdi tabii ki bu disiplin beni Ivana Sert yaptı. Özellikle babam çok disiplinliydi. Benim evimde hiç böyle erkekler telefonla aramazdı. 16- 17 yaşına kadar eve gelmezlerdi. Yani doğum gününe bile sadece kız çocuklar geliyordu mesela. İlk erkek arkadaşım 17 yaşında oldu. Platonik olarak 17 yaşında. Babam erkek arkadaşımı bilmiyordu. Hep saklıydı. Hep kurallar hep disiplin içinde büyüdüm. O disiplin kafama işledi."

"ÇOK PAHALI PARÇALAR SATIN ALMIYORUM"

Ayrıca maddi zorluklar da çektiğini ifade eden ünlü isim, "Özellikle bizim dönemde hakikaten para kazanmak, ünlü olmak, insanlara kendini göstermek çok zordu. Hep alınteriyle para kazanıyordun. Bir ablam var. Ben babamı 2024'te kaybettim. Türkiye'ye Sırbistan güzeli olarak geldim. Annem başvuru yaptı. Yani hiç unutmam. Bizim o zamanlar maddi durumumuz çok iyi değildi. Annemle hep böyle büyük bir sponsor bulmak için kapı kapı gezdik. Çünkü Sırbistan'ı temsil edeceğim güzel gitmem, gerekiyor. Deri ceketim bile yoktu. Onların sayesinde deri cekete sahip oldum. O zamanda mütevaziydim şu anda da mütevaziyim. Çok pahalı parçalar satın alamıyorum" şeklinde konuştu.

Babasının zamanla değiştiğini ve kendisine saygı gösterdiğini belirten ünlü sunucu, "Babam para kazandığımı görünce biraz değişti. Babamın bizler için yapmadığını artık ben yapmaya başladım. Doğru kararları verdiğim için saygı göstermeye başladı. Babama şu an kırgınlığım yok ben anne olunca bunu anladım. O dönemlerde babama kırgındım. Babamla hep mesafeliydim. Baba- kız ilişkisi yoktu. Babamla ölmeden önce helalleştik. Ölmeden önce konuştuk" ifadelerini kullandı.

"PARA EVLİLİĞİ DEĞİLDİ"

Ünlü isim, son olarak eski eşi Yurdal Sert hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

"Tabii ki baba figürü bir kız için çok önemli... Bunu kaydedince daha olgun bir yol arkadaşı seçiyorsun. Seni sahiplensin. Sana yolu göstersin. Güçlü bir karakter bulmaya çalışıyorsun. Ben Ateş'in babasıyla aşk olduğum için evlendim. Olgun bir beyefendiydi. Para evliliği değildi. 3 sene konuştum. Para evliliği olsa hemen evlenirdim. Aşk evliliğiydi. Yanımda olan birisi olması gerekiyordu benim için..."

Ceylan Yıldız
