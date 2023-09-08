Dilek Taşı Dizisindeki 'Yılmaz Abi' Kim?

Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı, izleyenleri gözyaşına boğdu. Dizinin hapishane sahnelerinde 'kurtarıcı' rolüyle ortaya çıkan bir karakter dikkat çekti. Eşinin ameliyat olabilmesi için para bulmaya çalışırken cezaevine düşen Mustafa'nın, 'Yılmaz Abi' diye hitap ettiği kişinin gerçek hayatta kim merak konusu oldu.

Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı, izleyenleri gözyaşına boğdu. Dizinin hapishane sahnelerinde 'kurtarıcı' rolüyle ortaya çıkan bir karakter dikkat çekti. Eşinin ameliyat olabilmesi için para bulmaya çalışırken cezaevine düşen Mustafa'nın, 'Yılmaz Abi' diye hitap ettiği kişinin gerçek hayatta kim merak konusu oldu.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yaşananları eksenine alarak sezona 'merhaba' diyen Dilek Taşı, izleyenlerden tam not aldı. Yayınlandığı ilk bölümünde zirveye yerleşen dönem dizisindeki bazı sahneler ise yürekleri dağladı.

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği dizinin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaşıyor. Usta oyuncu Perihan Savaş'ın ise 'Macide' karakteriyle yer aldığı dizinin bazı sahneleri merak uyandırdı.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.

Dilek Taşı'nın yayınlanan birinci bölümünde izleyiciler bir sürprizle karşılaştı. Salih Bademci'nin canlandırdığı Mustafa'yı hapishane revirinde ziyaret edip ona sahip çıkan 'Yılmaz Abi' karakteri dikkatlerden kaçmadı. Yılmaz karakterinin Yılmaz Güney olup olmadığı ise büyük merak konusu oldu. Mustafa'nın kurtarıcısı Yılmaz'ın kim olduğu gece boyunca sosyal medyada da tartışıldı. İzleyiciler, 'Yılmaz Abi aslında Yılmaz Güney mi" sorusunun cevabını beklerken kanal yönetimi ya da yapımcı firmadan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yılmaz Abi karakterinin Yılmaz Güney olup olmadığı sorusunun ikinci bölümde cevap bulması bekleniyor.

Dilek Taşı, heyecan dolu ikinci bölümü ile 14 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.