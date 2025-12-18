'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

"İnci Taneleri" dizisinde 'Dilber' karakteriyle adından oldukça fazla söz ettiren oyuncu Hazar Ergüçlü, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde kalmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, sevgilisi Efe Çelik ile bir yıldır birlikte olduklarını açıklamış ve ilişkileri hakkında, "Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Ergüçlü, son olarak romantik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, erkek arkadaşı Efe Çelik'in paylaştığı bir kareyi kendi hesabından alıntılayarak takipçilerinin beğenisine sundu.