'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Güncelleme:
Rol aldığı "İnci Taneleri" dizisinde canlandırdığı 'Dilber' karakteriyle hafızalara kazınan Hazar Ergüçlü, sevgilisi Efe Çelik ile olan karesini kalp emojisiyle paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken, hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı.

  • Hazar Ergüçlü, sevgilisi Efe Çelik ile bir yıldır birlikte olduklarını açıkladı.
  • Hazar Ergüçlü, Efe Çelik'in bir sosyal medya paylaşımını kendi hesabından alıntıladı.

"İnci Taneleri" dizisinde 'Dilber' karakteriyle adından oldukça fazla söz ettiren oyuncu Hazar Ergüçlü, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde kalmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, sevgilisi Efe Çelik ile bir yıldır birlikte olduklarını açıklamış ve ilişkileri hakkında, "Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi" ifadelerini kullanmıştı.

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Ergüçlü, son olarak romantik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, erkek arkadaşı Efe Çelik'in paylaştığı bir kareyi kendi hesabından alıntılayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
500

