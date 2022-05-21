Dilara Korkmaz Bikinili Pozlarıyla Nefes Kesti! - Haberler

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Dilara Korkmaz Bikinili Pozlarıyla Nefes Kesti!

Snob Magazin - Magazin
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Dilara Korkmaz Bikinili Pozlarıyla Nefes Kesti!

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Yaz sezonunu Marmaris'te açan 24 yaşındaki güzel pembe bikinisiyle  nefes kesti.

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz, yaz sezonunu D-Maris'te açtı.

Pembe bikinisiyle deniz keyfi yapan Korkmaz, bikinili fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bikiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınlayan güzele binlerce beğeni yağdı.

Snob Magazin / Magazin

Dilara Korkmaz, Miss Turkey, Magazin, Haberler

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