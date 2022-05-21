Dilara Korkmaz Bikinili Pozlarıyla Nefes Kesti! - Haberler

Dilara Korkmaz Bikinili Pozlarıyla Nefes Kesti!
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Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Yaz sezonunu Marmaris'te açan 24 yaşındaki güzel pembe bikinisiyle nefes kesti.
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz, yaz sezonunu D-Maris'te açtı.
Pembe bikinisiyle deniz keyfi yapan Korkmaz, bikinili fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Bikiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınlayan güzele binlerce beğeni yağdı.
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