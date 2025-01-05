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Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi

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"Kara para aklama" suçundan tutuklandıktan sonra tahliye edilen sosyal medya ünlüsü Dilan Polat, cezaevinde aynı koğuşta kaldığı Seçil Erzan ile her gün suya zikir çekip içtiklerini söyledi. Polat, "Ondan çok bahsetmemi istemiyordu çıkarken bizzat tembihlemişti. O yaşananlar orada kalır." dedi.

"Kara para aklama" suçundan tutuklandıktan sonra tahliye edilen ve sosyal medyadaki paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, hikayesinde koğuş arkadaşı eski banka şube müdürü Seçil Erzan'la bir anısını anlattı. Polat, "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Erzan'ın kendisini bir konuda tembihlediğini söyledi.

"SEÇİL ÇIKARKEN BİZZAT TEMBİHLEMİŞTİ"

Dilan Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede, "Bir bardak suya 170 defa 'Ya Kuddûs" okuduğun zaman ve bu suyu içtiğin zaman panik atağın son buluyormuş. Siz de yapın. Panik atak, anksiyeteye iyi geliyor." dedi. Daha sonra zikir çektiğini belirten Polat, suyu üç yudumda içeceğini söyleyerek, "Bu arada Seçil bana öğretmişti. Her gün bana yaptırırdı. Hatırlatırdı bana, ben de ona hatırlatırdım. Çok iyi kızdı. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ondan çok bahsetmemi istemiyordu çıkarken bizzat tembihlemişti. O yaşananlar orada kalır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Polat, Seçil Erzan'ın kendisine öğrettiği duayı da paylaşarak, "Şifa bulmak için üç yudumda içerdik Seçil'le" dedi.

Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSer_hat:

Heee yap hırsızlığı,yap kara para aklamayı.sonra kullan dini,çek zikiri üfle suya...

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Geçende diskodamı zikir çektin.

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Haber YorumlarıSadık:

Bunlarda herşey var

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Haber YorumlarıTampikoo:

eger benim dinim dilan polat gibileri duayla koruyosa bu dine inanmam..

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Haber YorumlarıMapo 77:

cubbeliye bi gosterseydin kendini

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Her türlü pisliği yapın sonrada "suya zikir çekip içtiğiniz" zaman yaratıcı tüm yaptıklarınızı unutup suya bir şeyler fısıldayıp içtiğiniz için sizin isteğinizi yapacak öyle mi? Böyle bir yaratıcı olmaz...

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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

tek başına yersen kustururlar... paylaşmayı tercih etti ve serbest kaldı... dolayısıyla tek suçlu Dilan Polat değildir değil mi?

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Haber Yorumlarıyasemin yilmaz:

Aklama kampanyası için size para mı yedirdiiler. Ya tiksiniyorum bu kadından.

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Canım ülkem hırsızlar dolandırıcılar cezaevinde birbirlerine tüyo veriyor, çıkınca da gururla anlatıyor

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Haber YorumlarıBurak Yılık:

Keşke arınma filmi gerçek olsa

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