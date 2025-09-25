Didem Soydan ve Öncü Sönmez, özel jetle Londra'ya tatil için gitti

Ünlü manken Didem Soydan, iş dünyasının tanınmış ismi Öncü Sönmez ve arkadaş grubuyla birlikte özel jetle Londra'ya gitti. İstanbul'dan havalanan jet, ünlü ekibi İngiltere'nin başkentine taşıdı.

Soydan'ın yakın dostlarıyla paylaştığı keyifli anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Londra'da birkaç gün kalması beklenen grup, şehrin popüler gece hayatı ve sanat etkinliklerini keşfedecek.

Öncü Sönmez'in yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek gerçekleştirdiği bu tatilde en çok dikkat çeken isim ise Didem Soydan oldu. Cesur tarzı ve enerjisiyle tatilin odak noktası haline gelen Soydan, Londra seyahatinde de gözleri üzerine çekti.