Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! 'Baban utanmıyor mu?' sorusuna yanıtı bomba

Kendine has tarzıyla adından söz ettiren model Didem Soydan, tatilde içeceğini bacak arasına koyup poz vererek sosyal medya hesabından yayınladı. Didem Soydan, paylaşımına takipçisinin "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" yaptığı yoruma ise "Sülalem rahat" cevabını verdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ve çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan, son olarak içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verdi.

"BABAN UTANMIYOR MU?"

Bir takipçisi Soydan'ın paylaştığı fotoğrafın altına "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" şeklinde bir yorum yaptı. Soydan, meraklı takipçisinin bu sorusuna "Sülalem rahat" cevabını verdi.

İşte o paylaşım ve yorum;