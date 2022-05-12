Doğumlarına günler kalan Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya geldi - Haberler

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Doğumlarına günler kalan Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya geldi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Küçük Kadınlar dizisinde iki kardeşi oynayan Hande Soral ve Fulya Zenginer, yıllar sonra doğumlarına günler kala bir araya geldi. Karnı burnunda olan iki oyuncu, birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinde başrolü paylaşan iki başarılı oyuncu Hande Soral ile Fulya Zenginer, bir araya geldi. Şimdilerde ikisi de hamile olan oyuncuların, buluşması sosyal medyada gündem oldu.

12 YIL SONRA BİR ARADALAR

Aynı dönemde hamile kalan ve ikisinin de doğumuna sayılı günler kalan Fulya Zenginer ve Hande Soral, bir proje için sette bir araya geldi. Kuliste birlikte verdikleri fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, "Sette doğuracaklar listesi" notunu düştü. Oyuncu daha sonra 2010 yılında Küçük Kadınlar setindeki fotoğrafıyla son fotoğrafını kıyaslayarak "Geçen 12 senede ki 2 fark" diyerek bebek emojisi koydu.

Dğumlarına günler kalan Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya geldi

Dğumlarına günler kalan Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Küçük Kadınlar, Fulya Zenginer, Hande Soral, Instagram, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

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Güzel set çalışmaları var diye tembellik yapmamışlar hep yabancılar mı çoğalacak Neslimiz artsın işte.

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