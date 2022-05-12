Doğumlarına günler kalan Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya geldi

2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinde başrolü paylaşan iki başarılı oyuncu Hande Soral ile Fulya Zenginer, bir araya geldi. Şimdilerde ikisi de hamile olan oyuncuların, buluşması sosyal medyada gündem oldu.

12 YIL SONRA BİR ARADALAR

Aynı dönemde hamile kalan ve ikisinin de doğumuna sayılı günler kalan Fulya Zenginer ve Hande Soral, bir proje için sette bir araya geldi. Kuliste birlikte verdikleri fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, "Sette doğuracaklar listesi" notunu düştü. Oyuncu daha sonra 2010 yılında Küçük Kadınlar setindeki fotoğrafıyla son fotoğrafını kıyaslayarak "Geçen 12 senede ki 2 fark" diyerek bebek emojisi koydu.