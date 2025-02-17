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Devrim Özkan'dan Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddiasına yanıt

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan, basketbolcu Luka Brajkovic ile yaşadığı iddia edilen aşk hikayesini sosyal medya üzerinden İngilizce bir paylaşımla yalanladı. Özkan, 'Şu an bekarım. Daha önce de bekardım, şimdi ekstra bekarım' ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, basketbolcu Luka Brajkovic ile ilişki yaşadığı iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda İngilizce sözlerle yalanladı.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkı kesin olarak bitirdiğini söyleyen Devrim Özkan'ın basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

"ŞİMDİ EKSTRA BEKARIM"

Özkan, Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddialarını "Günün sözü... Şu an bekarım. Daha önce de bekardım, şimdi ekstra bekarım" sözleriyle yalanladı.

Devrim Özkan'dan Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddiasına yanıt

Devrim Özkan'ın yalanlamayı İngilizce yapmasının nedeninin, Lucas Torreira'nın anlayabilmesi olduğuna dair yorumlar geldi.

Devrim Özkan'dan Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddiasına yanıt
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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