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Derya Tuna Torunlarını Bekliyor

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Alışveriş merkezinde görüntülenen Derya Tuna, torun heyecanı yaşadığını dile getirdi. Gelinim ve oğlum bu güzel haberle beni çok mutlu ettiler. İkisini de çok seviyorum ama artık torunlarımı daha çok severim. Mutluluğu yüzünden okunan ünlü isim, 'Cinsiyetleri henüz belli değil. Yoksa hemen alışverişe başlayacağım ama yine de bebek mağazalarını şimdiden dolaşmaya başladım' diyerek, AVM'de alışveriş turuna çıktı.

"TORUNLARIMI BEKLİYORUM"

Alışveriş merkezinde görüntülenen Derya Tuna da torun heyecanı yaşadığını dile getirdi: Büyük bir heyecan ve sevinçle torunlarımı bekliyorum.

Gelinim ve oğlum bu güzel haberle beni çok mutlu ettiler. İkisini de çok seviyorum ama artık torunlarımı daha çok severim.

Derya Tuna torun alışverişine başladı Gelinim ve oğlum beni çok mutlu ettiler

"BEBEK MAĞAZALARINI DOLAŞMAYA BAŞLADIM"

Mutluluğu yüzünden okunan ünlü isim, "Cinsiyetleri henüz belli değil. Yoksa hemen alışverişe başlayacağım ama yine de bebek mağazalarını şimdiden dolaşmaya başladım" diyerek, AVM'de alışveriş turuna çıktı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Derya Tuna Alışveriş Magazin Haberler

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