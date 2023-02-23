Depremde yakınlarını kaybeden Uğur Aslan isyan etti: Cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık

Hatay'da depremde yakınlarını kaybeden oyuncu Uğur Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kira artışına ve yağmalamaya isyan etti. Aslan paylaşımında "Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybettiği felakette oyuncu Uğur Aslan'ın da Hatay'daki ailesinden birçok kişi enkaz altında kaldı.

"CENAZELERİMİZİN ÜZERİNDE TEPİNMEYİN"

Depremler sonrası kira artışı yapanlara ve gıda malzemelerini yağmalayanlara Twitter hesabından yaptığı paylaşımla teki gösteren Aslan, "Kiraları arttıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar. Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık" ifadelerini kullandı.

"KALBİMİZİ KIRMAYIN ARTIK"

Aslan, bir sonraki paylaşımında ise "Kimin ne kadar yardım ettiğini kalın puntolarla çizip kalbimizi kırmayın artık. Sadece yardım edin. Ama lütfen sessizce…" satırlarına yer verdi.

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımları;