9 gün enkaz altında kalan Emine Barutçu'nun film gibi hikayesi: Beni ölü sandılar

ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" bu hafta unutulmaz bir bölüme sahne oldu. 27 yaşındaki Emine Barutçu, Antakya'da yaşayan bir okul öncesi öğretmeni olarak yarışmaya katıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezunu olan Barutçu, 6 Şubat depremini Antakya'da yaşadığını anlatarak izleyicileri derinden etkiledi.

"Dokuz gün boyunca hiçbir şey yemeden içmeden enkaz altında kaldım. Annemi ve babamı kaybettim. Şimdi sadece bir erkek kardeşim var" diyen Barutçu'nun sözleri stüdyoda duygusal anlara neden oldu. Yarışmacının protez kol ve ayak kullandığı, buna rağmen öğretmenlik yapmaya devam ettiği vurgulandı.

"BENİ ÖLÜ ZANNETMİŞLER"

Kurtarılma sürecini anlatan Barutçu, "Beni çıkaran TTK madencileriyle sonradan konuştuğumda, beni ölü zannettiklerini söylediler. Kolum sıkışmış, yan bir şekilde düşmüşüm. Allah onlardan bin kere razı olsun" dedi.

Sunucu Oktay Kaynarca, "Dokuz gün boyunca hiç suya ulaşamadın mı?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Barutçu'nun sakinliği ve yaşama tutunma gücü stüdyodaki herkesi etkiledi.

Yarışma boyunca kültür, tarih ve coğrafya ağırlıklı sorularda başarılı bir performans sergileyen Emine Barutçu, joker haklarını dikkatli kullanarak barajı geçti ve yüksek ödül sorularına ulaştı.

Ancak yarışmacı, 11. soruda yanlış cevap vererek elendi. Buna rağmen 300 bin TL'lik büyük ödül kazanarak yarışmadan ayrıld