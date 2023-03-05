Deprem bölgesinde olan Mahsun Kırmızıgül isyan etti: Mezarı bekleyen ölüler varken siyaseti bırakın

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelere giderek yardımlarda bulunan şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, son 2 gündür gündemi meşgul eden siyasi olaylardan dolayı isyan etti. Kırmızıgül, "Enkazların altında mezarı bekleyen ölüler varken siyaset gündemini bırakın. Milet aç, susuz, çaresiz ve kızgın" paylaşımını yaptı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde yıkımlara neden oldu. Afet bölgesine giden şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, yaptığı yardımlarla depremzedelerin yanında oldu. Ancak ünlü şarkıcı depremin yarattığı yıkımın ikinci plana düşmesine sinirlendi.

"SİYASETİ BIRAKIN"

Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül "Kasap et koyun can derdinde. Deprem bölgesindeyiz. Yakınlarını , her şeyini kaybetmiş çaresiz ve acılı insanların feryatları yeri göğü inletiyor. Enkazların altında mezarı bekleyen ölüler varken siyaset gündemini bırakın. Milet aç, susuz, çaresiz ve kızgın." dedi.

"ASIL ŞİMDİ YARDIMLAŞMA ZAMANI"

Dün sosyal medyada ise deprem bölgesin su sıkıntısının yaşandığına dair yüzlerce paylaşım yapıldı. Mahsun Kırmızıgül bugün yaptığı paylaşımda ise "Yiğitlerin kuru soğana muhtaç olduğu günler yaşıyoruz. Bölge derin bir sessizliğe büründü. Hatay'da bir tek yardıma muhtaç yoksullar kaldı. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Asıl şimdi yardımlaşma zamanı." diyerek tüm dikkatlerin bu bölgelerde olması gerektiğine vurgu yaptı.