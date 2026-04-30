Denizlili gazetecinin Cumhuriyet Bayramı filmi reklamcılığın 'Oscarı'na aday gösterildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de görev yapan Gazeteci ve Prodüksiyon Tasarım Direktörü Veli Yunus Ünal tarafından yapay zeka kullanılarak hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklam filmi, Times Dergisi tarafından reklamcılık dünyasının 'Oscar'ı olarak tanımlanan Clio Awards'a aday oldu.

2025 yılının son çeyreğinde "Yerel markaları küresel sahneye taşıma" vizyonuyla yola çıkan D20 Medya ve Prodüksiyon, henüz ilk yılında dünyanın en prestijli reklamcılık arenasında yerini aldı. Denizli'nin köklü sanayi firmalarından birisi için tamamen yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklam filmi, Times Dergisi tarafından reklamcılık dünyasının "Oscar"ı olarak tanımlanan Clio Awards'ta adaylık kazandı.

Ads Of The World'den küresel onay

Yayınlandığı andan itibaren büyük ses getiren çalışma, önce küresel reklamcılık vitrini Ads of the World tarafından "Öne Çıkarılanlar" (Featured) seçkisine alındı. Film, Güney Kore'den ABD'ye, Hindistan'dan İtalya'ya kadar dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Google AI kategorisinde dünya devleriyle yarışıyor

1959 yılından bu yana yenilikçiliğin zirvesini belirleyen Clio Awards'ın, teknoloji devi Google ile ortaklaşa oluşturduğu "Google AI Specialty" kategorisinde yarışacak olan çalışma; fikir ve uygulamanın gücüyle yüksek bütçeli küresel kampanyalara meydan okuyor.

Adaylık süreci hakkında konuşan D20 Medya ve Prodüksiyon Tasarım Direktörü Veli Yunus Ünal, şunları kaydetti: "Kuruluş amacımız, kentimizin markalarını küresel ölçekte tanıtmaktı. Tekstil firmasıyla birlikte çıktığımız bu yolculuk, dünya devlerinin ağırlandığı New York'ta bir adaylığa dönüştü. Bugün New York'ta, dünyanın en önemli tasarım direktörlerinin karşısında Denizli'den bir imza yer alıyor. Yüksek bütçeli prodüksiyonların arasında, yapay zekayı duygusal bir derinlikle birleştiren fikrimizin bu noktaya gelmesi, dijital dönüşümün sınır tanımadığını gösteriyor." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı