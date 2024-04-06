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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere siber suçlarla mücadele konusunda farkındalık oluşturdu

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DENİZLİ(İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" sinema filmine 110 öğrenci katılıp, siber suçların engellenmesi, oluşabilecek maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi için farkındalık oluşturdu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, oluşabilecek maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde 05 Nisan 2024 tarihinde özel eğitim ve Yeşilköy İşitme Engelliler İlkokulu ile ortaokulu öğrencilerine yönelik gösterime giren "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" sinema filmine 110 öğrenci ve 20 öğretmenle katılım sağlanarak sinema etkinliği yapılmıştır. Öğrenciler, izledikleri animasyon filminde güvenli ve bilinçli internet, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık konularında bilgilendirici, eğlenceli içeriklerle bilgi sahibi oldu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü siberay programı faaliyetlerine devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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