Denizli'de 'Sesimiz Emniyette' Ödüllü Ses Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatımızın 180. yıldönümünü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sesimiz Emniyette" ödüllü ses yarışmasında müracaatların 28 Şubat'ta sona ereceği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Sesimiz Emniyette" ödüllü ses yarışması düzenledi. Dereceye giren isimlere çeşitli hediyeler verileceği açıklanan yarışmada, 20 Ocak'ta başlayan müracaatların 28 Şubat 2025 tarihinde sona ereceği açıklandı. Düzenlenen ses yarışmasının başvuruları formlarına Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ya da www.denizli.pol.tr web adresinin duyurular kısmından ulaşılabileceği ifade edildi.

Müracaatların devam ettiği yarışmayla ilgili olarak Denizli Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Denizli Emniyet Müdürlüğü olarak, Türk Polis Teşkilatımızın 180. yıldönümünü coşkuyla kutluyor ve müzik tutkunlarını ödüllü ses yarışmamıza davet ediyoruz. 'Sesimiz Emniyette' ses yarışması ile yeteneğini göster. Mikrofon sende; güçlü sesinle sahnede yer almak istiyorsan, hemen başvur" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ