Denizli'de İlk Kez Düzenlenecek Denizli Hair Fest 2025 Heyecanı

Denizli'de ilk defa düzenlenecek olan Türkiye'nin parlayan yıldızlarının yarışacağı Denizli Hair Fest 2025, 18 Mayıs Pazar günü EGS kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile Denizli Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Derneği tarafından organize edilen "Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Yarışıyor" etkinliği ile Denizli'de ilk kez yapılacak olan Denizli Hair Fest 2025 organizasyonu, 18 Mayıs 2025 Pazar günü EGS Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin bir çok ilinden gelecek olan 100 yarışmacının katılacağı etkinlik hakkında bilgi veren Organizasyon sorumlusu Feriha Dayıbaşı, "Türkiye'nin dört bir yanından yetenekli ve yenilikçi yarışmacılarımızı bir araya getirecek olan 'Parlayan Yıldızlar Yarışması' hazırlıklarımız büyük bir coşkuyla devam ediyor. Bu yıl, yeteneklerini sergilemek isteyen tüm katılımcılar için heyecan verici kategorilerimizle sahnedeyiz. Erkek saç kesim, bayan saç kesim, topuz, makyaj, türban ve protez tırnak gibi dallarda yarışmacılarımız görsel şovlarını sunacak. Bu yılki etkinliğimizde, katılımcılarımızın sunduğu özgün ve yenilikçi çalışmalar, sektördeki en iyi isimler tarafından değerlendirilecek. Katılım ve izleyici olarak herkesi bu muazzam etkinliğe davet ediyoruz. Birlikte bu muhteşem anı paylaşmak dileğiyle herkesi 18 Mayıs 2025 Pazar günü EGS Kongre Merkezi'ne bekliyoruz. Türkiye'nin en iyi markalarının, Türkiye'nin parlayan yıldızları en kaliteli isimler yer alacağı bu özel günde, Türkiye'nin her bölgesinden katılım olacaktır. İstanbul, Kocaeli, Gebze, İzmir, Eskişehir, Manisa, Söke, Didim, Akhisar, Osmaniye, Karaman, Adana, Şanlıurfa, Muş, Ankara, Tekirdağ, Gölcük, Balıkesir, Gelibolu, Konya, İzmir, Marmaris, Şanlıurfa, Muğla, Marmaris, Söke, Nazilli, Aydın, Uşak, Antalya, Mardin, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Çorum, gibi illerimizden katılım olacaktır. Hem şehrimizdeki işletmelerimiz, hemde diğer illerden katılacak yarışmacılarımız ile mesleğimize değer katma adına güzel bir gün ve görsel şovlar, yetenekler, tarzlar izleyeceğiz. Bu etkinlerin devamının gelmesini ve şehrimizde bu ev sahipliğini yapmanın gururunu yaşıyoruz. İlgi duyan, merak eden, bu özel günü yaşamak isteyen herkesi 18 Mayıs 2025 Pazar günü EGS Kongre Merkezi'ne bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ