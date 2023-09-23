Deniz Seki... ANNESİNİ KAYBETTİ!

Güçlü sesi ve şarkılarıyla kendine hayran bırakan Deniz Seki, bu akşam annesi Güler Seki'yi kaybetti. Güler Seki, uzun yıllardır beynindeki rahatsızla mücadele ediyordu.

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Daha önce beynindeki rahatsızlık nedeniyle 4 kez ameliyat olduğu bilinen Güler Seki, 2019 yılında yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Kanser atlatan ve sonrasında yatalak olan Seki, bu sabah hayatını kaybetti. Instagram'da yaptığı paylaşımla acı haberi duyuran Deniz Seki, "Annemizi, meleğimizi, Güler'imizi maalesef kaybettik.

Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Güler Seki, yarın ikindi namazına müteakip Göztepe Çemenzar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir.