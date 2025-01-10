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Deniz Işın'dan Ayşe Barım'ı zora sokacak sözler: Bizzat işime engel oldu

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Ünlü oyuncu Deniz Işın, sosyal medya hesabından Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında sert ifadeler kullandı. Işın, "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" diyerek Ayşe Barım'ın kendisini ve birçok yetenekli kadın oyuncuyu engellediğini söyledi.

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkındaki iddiaların gündemdeki etkisi sürüyor. ID İletişim ve ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşmeye neden oldukları iddiaları ortaya atılmıştı.

Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddiasını Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim açıklama yaparak yalanlamıştı.

"BİZZAT İŞİME ENGEL OLDU"

Başta Hazal Kaya ve Bergüzar Korel olmak üzere birçok ünlü isim Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'a destek olsa da iddiaları doğrulayan isimler de oldu. Oyuncu Deniz Işın, Ayşe Barım'ın kendisinin işini bizzat engellediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert sözler! 'Bizzat işime engel oldu'

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN IŞIN'A DESTEK

Farah Zeynep Abdullah ise Deniz Işın'ın paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:

"Bunlara göz yuman yapımcılara, rüşvet aldığı iddia edilen reklam ajanslarına, vicdanlarını ve karakterlerini bir yana koyup bu düzene gönül vermiş tüm kralcılara bol sevgiler."

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert sözler! 'Bizzat işime engel oldu'

AYŞE BARIM İDDİALARA YANIT VERDİ

Öte yandan Ayşe Barım, katıldığı bir davette iddialar hakkında "Gerçek dışı iftiraların söz konusu, hukuksal bir sürece gireceğiz. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmayı anlatamam. Sektördeki bazı şirketlere açıldı, bunlardan birisi de benim şirketim. Cevap ve savunmamızı vereceğiz. Hedef oldum, yapacak bir şey yok. İnşallah bundan sonraki süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'ı zora sokacak sözler: Bizzat işime engel oldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ı bombaladı: Bizzat işimi engelledi
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7 maç oynayıp 1 gol attığı takımda 120 milyon euro kazandı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErdi Kaplan:

Vaaay buranın çetesi de bunlar demeekk

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Haber YorumlarıOcean Express cargo Ltd:

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