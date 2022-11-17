Deniz Çakır Sevgilisiyle Görüntülendi!

'Aslında Özgürsün' adlı dizide rol alan Deniz Çakır, önceki akşam yeni sevgilisi Bilgehan Baykal ile Arnavutköy'de görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, yeni sevgilisi Bilgehan Baykal ile Arnavutköy'de görüntülendi.

Çiçeği burnunda aşıklar, utangaç tavırlar sergiledi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Çakır, "İlişkimiz güzel gidiyor. 1-2 tiyatro projem var. Onları değerlendireceğim." dedikten sonra evlerinin yolunu tuttular.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimi olan "Kadın İsterse" dizisinde, Alev rolüyle şöhrete kavuştu. Daha sonra "Yaprak Dökümü" dizisindeki Ferhunde karakteriyle başarılı bir oyunculuk sergiledi ve oldukça ses getirdi.

Oyuncu, rol aldığı diziler dışında seslendirme çalışmaları yaptı ve sinema filmlerinde oynadı. 2015-2018 yılları arasında başlayan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı yapımda rol alan Deniz Çakır, son olarak 2019 yılında "Vurgun" adlı dizide Reyhan karakterine hayat verdi.

Deniz Çakır'ın Oynadığı Diziler

Vurgun / Reyhan / 2019

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Meryem / 2015-18

Yasak / Calibe / 2014

Muhteşem Yüzyıl / Şah Sultan / 2013

İffet / 2011

Yaprak Dökümü / Ferhunde / 2006-10

Evet Benim İşte Benim / 2006

İki Arada Aşk / Gizem / 2005

Kadın İsterse / Alev / 2004-06

Deniz Çakır'ın Oynadığı Filmler

Ya Sonra / Didem / 2011

40 / Sevda Hemşire / 2009

Kako Si? / Lidya / 2009

BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?

1975 İstanbul doğumlu olan Bilgehan Baykal, oyuncu Deniz Çakır ile aşk yaşıyor. Özel hayatıyla gündemde olan Bilgehan Baykal, İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra sırasıyla University of Maine'de Pre-MBA, İngiltere'de Henley Management School'da MBA ve Marmara Üniversitesi'nde kalkınma iktisadı üzerine yüksek lisansını tamamladı.

2016 yılında Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği iktisadı üzerine doktora eğitimimi tamamlayan Baykal 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe hem yerel hem çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapmaktadır.

Bilgehan Baykal 10 yılı aşkın süredir yazılı ve dijital mecralarda ekonomi, küreselleşme ve dijitalleşme konularında köşe yazıları yazmanın yanı sıra "Teknik Değişimin Ekonomisi" kitabının yazarlarından biridir. Bilgehan Baykal Türkiye Siyasal Ekonomi Sosyal Araştırmalar Vakfı(TÜSES) yönetim kurulu ve Galatasaray Spor Kulübü genel kurul üyesidir.