Demet Özdemir-Oğuzhan Koç Düğünüyle İlgili Şaşırtan Gerçek!

Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta görkemli bir düğünde evlendi. Ünlü çiftin düğünüyle ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

28 Ağustos'ta dünya evine giren Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çifti, yılın düğününe imza attı. Aylardır beklenen düğün, hayranlarının beklentilerini karşıladı. Demet Özdemir'in üç farklı gelinliği, Edis'ten Berkay'a birçok ismin sahneye çıkıp şarkı söylemesinden tutun da, nikah şahitlerine, ünlü konuklarına kadar düğün haftalarca konuşulacak malzeme verdi.

"REKLAM KARŞILIĞI..."

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Meğer çift, düğünü reklam karşılığı yapmış. İstanbul'un en pahalı otellerinden biri olan Six Senses'teki düğün için sadece catering ücretini ödeyen çift, otelin dünyaca ünlü SPA'sının reklamını yapmak için anlaşmış.

GELİN KINASINI HAMAMDA YAPMIŞTI

Anlaşmaya göre Demet Özdemir, SPA merkezinin yeni yüzü olmuş. Hatta gelin kınasını buranın hamamında yaparak, ilk adımı atmış. Dikkatli hayranların gözünden kaçmamıştır; Oğuzhan Koç'un barışma sonrası evlenme teklif ettiği mekan da Six Senses Kocataş Mansions idi. Buranın restoranında romantik bir Yemek organize eden ünlü şarkıcı, Özdemir'e tektaş eşliğinde sürpriz yapmıştı.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 37 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.

OĞUZHAN KOÇ ÖZEL HAYATI

Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile evlidir.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlidir.