Demet Özdemir, Hatice Aslan'ı doğum gününde yere göğe sığdıramadı
Demet Özdemir, 64 yaşına giren rol arkadaşı Hatice Aslan'ın doğum gününü paylaştığı mesaj ve birlikte çekildikleri pozlarla kutladı. Özdemir, Aslan'a ''Ne büyük şans seninle aynı dünyada nefes almak...'' diyerek övgülerini dile getirdi.
'KRALİÇEM'
Demet Özdemir mesajında şunları yazdı:
"Aşkem, gül tanem. İyi ki doğmuşsun, dokunmuşsun bana, bize... Ne büyük şans seninle aynı dünyada nefes almak... Hep ol. Kraliçem. Aşk çiçeğim, Hatiiii'mmm. İyi ki doğdun sen, hep ışıl ışıl, hep kucaklayan, seni seviyorum."
Birlikte paylaştıkları kareler ve duygusal sözler, izleyenlere hem samimi hem de sıcak bir kutlama anı sundu.
Hatice Aslan ve Demet Özdemir, Adım Farah dizisinde rol arkadaşı olmuştu. Aslan dizide Rahşan adlı karakteri canlandırmıştı.