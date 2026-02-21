Haberler

Demet Özdemir, Hatice Aslan'ı doğum gününde yere göğe sığdıramadı

Demet Özdemir, Hatice Aslan'ı doğum gününde yere göğe sığdıramadı
Güncelleme:
Demet Özdemir, 64 yaşına giren rol arkadaşı Hatice Aslan'ın doğum gününü paylaştığı mesaj ve birlikte çekildikleri pozlarla kutladı. Özdemir, Aslan'a ''Ne büyük şans seninle aynı dünyada nefes almak...'' diyerek övgülerini dile getirdi.

  • Demet Özdemir, Hatice Aslan'ın 64. doğum gününü sosyal medyada özel bir mesajla kutladı.
  • Demet Özdemir ve Hatice Aslan, Adım Farah dizisinde rol arkadaşıydı.
  • Hatice Aslan, Adım Farah dizisinde Rahşan adlı karakteri canlandırdı.

Demet Özdemir, Hatice Aslan'ın 64. yaşını özel bir mesajla kutladı. Özdemir, paylaşımında rol arkadaşına olan sevgisini ve hayranlığını samimi sözlerle ifade etti.

'KRALİÇEM'

Demet Özdemir mesajında şunları yazdı:

"Aşkem, gül tanem. İyi ki doğmuşsun, dokunmuşsun bana, bize... Ne büyük şans seninle aynı dünyada nefes almak... Hep ol. Kraliçem. Aşk çiçeğim, Hatiiii'mmm. İyi ki doğdun sen, hep ışıl ışıl, hep kucaklayan, seni seviyorum."

Birlikte paylaştıkları kareler ve duygusal sözler, izleyenlere hem samimi hem de sıcak bir kutlama anı sundu.

Hatice Aslan ve Demet Özdemir, Adım Farah dizisinde rol arkadaşı olmuştu. Aslan dizide Rahşan adlı karakteri canlandırmıştı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Haberler.com
