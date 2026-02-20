Haberler

Demet Özdemir'den esprili yorum: Bir kısır eksikti

Güncelleme:
Oyuncu Demet Özdemir, meslektaşı Ceren Benderlioğlu'nun paylaştığı kareye düştüğü notla takipçilerini güldürdü. Rol arkadaşlarının buluştuğu bu poz kısa sürede çok konuşuldu.

  • Demet Özdemir, hasta yatağında yattığı bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
  • Demet Özdemir'in fotoğraf altına 'Hasta ziyareti kısa olur dedik bir kısır eksikti' notunu yazdı.
  • Fotoğraf, Ceren Benderlioğlu'nun 'Eşref Rüya' dizisi setinden yayınlanan 'dump' serisinin bir parçasıdır.

Ceren Benderlioğlu'nun Eşref Rüya dizisi setinden yayınladığı "dump" fotoğraf serisi kısa sürede ilgi gördü. Kareler arasında Demet Özdemir'in hasta yatağında yattığı anlar da yer aldı. O anlarda Özdemir'e Ebru Aytemur ve Büşra Develi gibi oyuncu arkadaşlarının eşlik ettiği görüldü. Sosyal medyada "refakatçi pozu" olarak yorumlanan kareler dikkat çekti.

Demet Özdemir de aynı fotoğrafı kendi hesabında paylaşarak altına, "Hasta ziyareti kısa olur dedik bir kısır eksikti" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun bu esprili yorumu takipçilerini kahkahaya boğarken, fotoğrafın eski bir sete ait olduğu da belirtildi.

