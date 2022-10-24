Demet Özdemir... ANNEANNESİNİ KAYBETTİ!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz ağustos ayında hayatını birleştirmişti.

Düğünün ardından işlerine yoğunlaşan Özdemir, anneannesi Naziye Yener'in vefat ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı dua emojisiyle paylaşan Özdemir herhangi bir açıklama yapmadı.

Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, 'Anneannem... Mekanın cennet olsun seni çok seviyorum' ifadelerine yer verdi.