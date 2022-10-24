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Demet Özdemir... ANNEANNESİNİ KAYBETTİ!

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Demet Özdemir... ANNEANNESİNİ KAYBETTİ!

Demet Özdemir'in anneannesi vefat etti. Acı haberi Özdemir sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz ağustos ayında hayatını birleştirmişti.

Düğünün ardından işlerine yoğunlaşan Özdemir, anneannesi Naziye Yener'in vefat ettiğini duyurdu.

Demet Özdemirin acı günü

Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı dua emojisiyle paylaşan Özdemir herhangi bir açıklama yapmadı.

Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, 'Anneannem... Mekanın cennet olsun seni çok seviyorum' ifadelerine yer verdi.

Demet Özdemirin acı günü

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Demet Özdemir Oğuzhan Koç Magazin Haberler

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