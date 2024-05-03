Demet Evgar, Afife Jale'nin hayatını canlandıracak

Ülkemizin en iyi oyuncularından Demet Evgar kızı Mavi'yi dünyaya getirmek için ara verdiği oyunculuğa muhteşem bir dönüş yapmış ve başrolünü oynadığı Show TV'nin "Bahar" dizisiyle reyting rekoru kırmıştı.

Ünlü oyuncu şimdi yine çok ses getirecek bir projeye daha hazırlanıyor.

Demet Evgar, eylül sezonu için Türkiye tiyatrosunun sembolü Afife Jale'nin hayatı ile Zorlu PSM sahnesinde olacak. Serdar Biliş'in yöneteceği oyunun proje tasarımı da Evgar ile birlikte Biliş'e ait…

Hazırlıkları tüm hızıyla süren oyunda Evgar'a eşlik edecek oyuncularla ilgili oyuncu görüşmeler de devam ediyor.