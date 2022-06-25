Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor'dan elenmesine tepki gösterdi: Yazık günah - Haberler

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Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor'dan elenmesine tepki gösterdi: Yazık günah

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Sıkı bir Surivor izleyicisi olan şarkıcı Demet Akalın, şampiyon olmasını istediği Nagihan Karadere'nin elenmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Nagihan'ın fotoğrafını paylaşan Akalın, "Yazık günah be vallahi yazık. Nagihan efsanedir, efsane kalacak" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Nagihan, Hikmet ve Ayşe arasında yapıla SMS oylamasında adaya veda eden isim Nagihan oldu. Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, şampiyon olmasını istediği Nagihan'ın elenmesine tepki gösterdi.

NAGİHAN KARADERE ELENDİ

Finale sayılı günler kala yarışmadan elenen Nagihan Karadere, veda konuşmasında "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor'dan elenmesine tepki gösterdi: Yazık günah

"YAZIK, GÜNAH"

Şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, Survivor All Star yarışmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Nagihan'ın elenmesine sinirlenen Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Biz ne izledik 6 aya yakın... Yapın BBG evi SMS'le oynayın ötede... Yazık günah ve vallahi yazık... Ama tek gerçek var dışarıda gönüllerin kraliçesi Nagihan'dır ve efsane olarak kalacaktır. Nokta" diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor'dan elenmesine tepki gösterdi: Yazık günah

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Nagihan Karadere Demet Akalın Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

BAYRAM SARIKAYA:

6 AY BOYUNCA BANA YAŞATTIĞIN HEYECANDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM NAGİHANA .SMS KALDIRILSIN YARIŞMACILARIN EMEKLERİ ÇÖP OLMASIN.EFSANESİN NAGİHAN .TAM Bİ TÜRK KADINI AL NAGİHANI CEPHEYE YOLLA SAVAŞIR ÜLKESİ İÇİN ÇOK YAZIK OLDU EMEKLERİNE DE .

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